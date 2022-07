As Forças Armadas e a história

Eliane Cantanhêde

Jornalista

Há muitos tons de cinza entre golpes à antiga, com tanques nas ruas, e contemporâneos, com descrédito das instituições, e no Brasil as Forças Armadas (FA) estão sendo usadas para desacreditar a Justiça Eleitoral, as urnas eletrônicas e, portanto, o resultado das…