Assassinando a realidade

Se nos EUA tantos creem que Trump é santo, a Terra e plana e vacina mata, imaginem aqui...

Antes, "a economia, estúpido!". Agora, "a narrativa, estúpido!". O Planalto e a campanha do presidente Jair Bolsonaro (unidos pelo "gabinete do ódio e das fake news") misturaram as duas coisas, economia e narrativa, botaram no liquidificador do marketing e criaram uma campanha…