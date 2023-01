O novo governo assume com desafios enormes de cortar gastos, aumentar receitas, gerar empregos e reduzir desigualdades sociais. Tudo isso em um cenário de desaceleração da economia brasileira, inflação alta e taxa de juros nas alturas. É uma herança herdada, que impõe à equipe econômica muito diálogo com a sociedade civil organizada e o Congresso Nacional. Sem reformas estruturais não chegaremos a lugar nenhum.

Começamos o ano com uma PEC de Transição que permite ao novo governo aumentar em R$ 145 bilhões o teto de gastos no orçamento de 2023 para bancar despesas como o Bolsa Família, Auxílio Gás, Farmácia Popular e outras políticas públicas. Isso pode levar a um déficit primário (contas públicas) de até 2% do PIB com elevação da relação dívida/PIB em médio prazo. Isso não é desestabilizador para a economia porque este déficit pode ser reduzido para 0,5% do PIB com um bom planejamento das contas públicas, reforma tributária e aceleração do crescimento econômico.

Por enquanto, o quadro econômico impõe grandes desafios. O Fundo Monetário Internacional projeta que um terço da economia mundial poderá entrar em recessão este ano, com destaque para os Estados Unidos e a Europa. Há muitas contradições sobre a dimensão e duração da recessão. Temos que aguardar os novos dados econômicos para fazermos uma projeção melhor. No caso brasileiro, a economia deve fechar 2022 com aumento de 3%, mas os indicadores de novembro sinalizam uma desaceleração das atividades econômicas, que deve seguir em 2023, com projeções do PIB entre 0,5% e 1%, que não é ruim diante da economia mundial. Estamos no jogo do crescimento.

Temos que monitorar alguns indicadores. A inflação medida pelo IPCA está rodando em 5,79%, com alimentos e bebidas em 11,91%, o que reduz bastante o poder aquisitivo da população de renda muito baixa. Por enquanto, o Boletim Focus do Banco Central sinaliza uma inflação de 5,39% para 2023, o que é ainda bem acima da meta de inflação de 4,75%. A estimativa no Brasil é que o desemprego terminará muito próximo de 9 milhões de pessoas em 2022, com aproximadamente 4 milhões de desalentados (jogaram a toalha na busca de empregos), e as pessoas que voltaram a trabalhar estão com salários mais baixos. Neste quesito, o desafio é gerar empregos de qualidade, reduzir informalidade e ter ganhos reais de renda.

O IBGE prevê safra recorde de 296,2 milhões de toneladas para 2023, com alta de 12,6% ante 2022, que poderá ser um alívio para o aumento de preços de alimentos. Lembrando que em 2022 o aumento dos preços das commodities agrícolas pegou o Brasil numa situação muito positiva para aumentar exportações. Com a redução da demanda mundial de alimentos, os preços das commodities tendem a cair, beneficiando os consumidores brasileiros.

A taxa de juros Selic de 13,75%, que torna o investimento produtivo quase inviável e eleva a inadimplência do consumidor, só cairá quando o mercado financeiro acreditar que a situação fiscal do país estará melhor. Por enquanto, estamos numa gangorra de sobe e desce da taxa de juros futuro a cada notícia econômica, com possibilidade de termos uma Selic de 12,50% ou menos para o final deste ano. Vamos aguardar a revisão do Cadastro Único, a nova regra fiscal, a reforma tributária, especialmente com o IVA, e as isenções e reduções do PIS/Cofins e ICMS sobre combustíveis (tem impacto de 0,8 ponto porcentual na inflação). O momento é oportuno de unificação da mensagem econômica do governo e de aproveitar as oportunidades do mundo que está de olho no Brasil.

(Jeferson de Castro Vieira é economista, professor da PUC Goiás)