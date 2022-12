A educação é um direito de todos, como diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a escola é o lugar que reúne esse poder de mudar a vida de um estudante, transmitindo conhecimento e ajudando o seu desenvolvimento como pessoa e cidadão.

O investimento em educação pública tem essa condição transformadora e precisa ser visto como uma saída para a redução das desigualdades sociais, pois uma nação mais justa e mais digna passa necessariamente pela sala de aula. Segundo a Unicef, o período até os 6 anos da criança representa uma “janela crucial de oportunidades” para o aprendizado, contribuindo para o desenvolvimento da capacidade de aprender e estimular o pensamento crítico.

Estudo do Insper, dos pesquisadores Naercio Menezes Filho e Luciano Salomão, que relacionou a qualidade da educação básica com números de segurança, geração de empregos e acesso ao ensino superior (2014/2019), revela que os efeitos da qualidade de ensino também contribuíram para reduzir as taxas de homicídios em cidades brasileiras.

Porém, precisamos agilizar nossas ações. Dados da PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios/2019, apontam que a maioria dos brasileiros de 25 anos ou mais não completaram o ensino médio. A pandemia e instabilidade econômica também atingiram a educação, com queda de 7,3% nas matrículas de educação infantil entre 2019/2021, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Recuperar o tempo perdido e impedir que os estudantes sejam prejudicados requer a união de esforços, ampliação de investimentos e a valorização das iniciativas realizadas por organizações da sociedade civil.

O Todos pela Educação, por exemplo, atua por mudanças monitorando resultados, a implementação de políticas e os desafios na educação pública. O Instituto MRV também tem como causa a educação e, entre outras frentes, fortalece a atuação do Instituto iungo, que vê os educadores como os principais agentes da transformação da escola. O Instituto iungo e o Todos pela Educação, inclusive, são apoiados pelo Movimento Bem Maior, que tem como missão fortalecer a filantropia no Brasil com iniciativas que atuam nas raízes da desigualdade social do país.

Para que novos mundos se abram para cada estudante, temos que lutar para dar oportunidades para que todos possam ter um ensino de qualidade. A sociedade, empresas e governos não podem mais cruzar os braços. A hora de agir é agora.

(Raphael Lafetá Diretor do Instituto MRV e conselheiro do Movimento Bem Maior)