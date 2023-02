Dias atrás reportagem de O POPULAR mostrou que 13 cooperativas goianas apresentaram cifras superiores a R$ 1 bilhão, considerando o faturamento ou número de ativos. Com R$ 15 bilhões de faturamento bruto em 2022, a Comigo é há algum tempo a maior empresa goiana e cresce a uma taxa anual sempre acima de dois dígitos.

O Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2022 mostrou um crescimento de 143% no número de cooperados e de 301,7% no faturamento das cooperativas em todo Estado, entre 2011 e 2021. Isto num cenário de crise, já que, segundo o IBGE, nesse mesmo período a economia nacional ficou praticamente estagnada.

Se o cooperativismo avançou muito em Goiás nos últimos anos, ele segue com perspectiva de acelerar ainda mais em 2023. Foi com base nesse desempenho que propusemos o desafio ao setor de multiplicar em 2,3 vezes o tamanho até 2027 e alcançar a marca de R$ 50 bilhões de faturamento em Goiás. É ousado, mas é factível.

A regra é uma cooperativa nascer pequena. Embora tenhamos excelentes cooperativas familiares ou restritas a um determinado grupo, quando existe vocação e mercado, o modelo tem se mostrado cada vez mais profissional e competitivo. Já ficou para trás o tempo em que cooperativismo era sinônimo de administração empírica, sem planejamento e sem as ferramentas mais eficientes de gestão.

Após a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), em 1999, e dos órgãos reguladores, no caso dos ramos crédito e saúde, notamos um processo gradativo de implantação de governança e busca no mercado por gestores técnicos e preparados para alavancar o negócio, ficando nas mãos dos associados a aprovação da estratégia, o controle e a defesa dos princípios fundamentais.

Para ganhar envergadura, cooperativas têm adotado estratégias como a busca pelo crescimento da base de cooperados. Quanto mais associados tiver uma cooperativa, mais recursos e poder de negociação ela terá no mercado. A diversificação dos produtos e serviços oferecidos, buscando atrair novos filiados e fidelizar os existentes, tem sido também um caminho comum às grandes empresas do setor.

Um caminho que requer mais investimentos e planejamento, a expansão geográfica pode ser uma estratégia eficaz para uma cooperativa que deseja crescer. No entanto, é importante avaliar cuidadosamente as oportunidades de mercado e a cultura de cada nova localidade antes de tomar a decisão. As parcerias estratégicas com empresas, organizações ou outras cooperativas também são uma maneira eficaz e rápida de expandir os negócios.

Outro ponto que tem sido fundamental para os resultados são os investimentos em tecnologia e inovação. A digitalização e automatização dos processos aumentam a eficiência, reduz custos e melhora a qualidade de produtos e serviços.

Pequena ou grande, a cooperativa exerce, além da função econômica, uma importante função social, ao gerar emprego e distribuir os resultados entre os seus membros, provocando um enorme efeito na economia local. Quanto mais transparente, democrática e aberta à participação dos associados for, mais fiéis estes serão e mais sólida e perene será a cooperativa.

Luís Alberto Pereira é Presidente do Sistema da Organização das Cooperativas Brasileiras em Goiás (OCB/GO)