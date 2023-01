Nesta semana, mais de 2,5 mil pessoas, entre chefes de estado, representantes de organizações internacionais, ativistas, líderes empresariais, investidores, acadêmicos e jornalistas se reúnem em Davos para a 53ª edição dos encontros anuais do Fórum Econômico Mundial.

Criado na década de 70, o Fórum de Davos tem a missão de fornecer uma plataforma para o debate especializado sobre as perspectivas do processo de globalização econômica, discussão de questões de preocupação mundial e busca de soluções para problemas que atingem toda a humanidade.

O Fórum se consolidou ao longo dos anos como uma das mais importantes bases para o estabelecimento de relações diplomáticas e realização de acordos. Em 1988, prestes a entrar em guerra, Grécia e Turquia selaram a paz por meio de um pacto que ficou conhecido como “Declaração de Davos”. Em 1992, o presidente sul-africano Frederik de Klerk - branco, conservador e elitista - se reuniu com Nelson Mandela em um encontro que iniciou as tratativas para o fim do apartheid. Em 1994, o ministro de Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres, e o líder da Organização pela Libertação Palestina (OLP), Yasser Arafat, acordaram em Davos o domínio sobre Gaza e Jericó.

Neste ano, o tema central dos mais de 400 painéis, palestras e encontros promovidos no Fórum será “Cooperação em um mundo fragmentado”. É um incentivo claro ao diálogo e à colaboração para superar um contexto de crise energética, novos aumentos de casos de Covid-19, guerra na Ucrânia, mudanças climáticas, alta generalizada da inflação, fragmentação geopolítica e desaceleração econômica.

Ao divulgar os resultados de sua Pesquisa Global de Percepção de Riscos para 2023, o Fórum Econômico foi categórico: dois terços dos mais de 1.200 especialistas consultados esperam uma recessão global neste ano. Cerca de 18% classificaram o risco de uma recessão como “extremamente provável” em 2023, mais do que o dobro do porcentual apurado no último ano. Os dados vêm ao encontro das previsões do Banco Mundial, que reduziu a níveis próximos da retração as perspectivas de crescimento de diversos países na semana passada.

Por isso, o Fórum de Davos se tornou ainda mais necessário. O mundo precisa se reinventar para avançar na sustentabilidade de suas políticas econômicas e ambientais, na oferta de qualidade de vida aos mais vulneráveis, no processo de manutenção da paz. Aproximar lideranças globais, pensar sobre as adversidades, debater ideias e compartilhar boas práticas é fundamental para a construção de soluções capazes de reverter os atuais cenários de crise.

(Michel Afif Magul é advogado especialista em Relações Internacionais e mestrando em Planejamento e Desenvolvimento Urbano)