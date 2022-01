Professor da Faculdade de Direito da UFG e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas

A transparência e a eficiência do Estado ao gastar o dinheiro público é um elemento fundamental para o Estado Democrático de Direito, além de justa preocupação da sociedade civil.

Apesar de incontáveis limites e problemas (como declarações de sigilo sobre 99,2% das despesas do presidente com o cartão de pagamentos do governo federal), a imprensa, os órgãos de controle e os movimentos sociais buscam e divulgam dados e análises sobre o modo como o governo aporta recursos.

A onda de indignação semeada por situações como a da compra de produtos alimentícios de luxo em favor de militares, com verbas que deveriam se destinar ao combate à mais grave crise sanitária de nossa história republicana, indica que as pessoas, em geral, se preocupam e se interessam pelas finanças do Estado.

Há, porém, um aspecto fundamental deste tema que costuma receber menor atenção. Trata-se dos gastos tributários, assim entendidos como aqueles que decorrem do repasse de valores, por meio de incentivos ou benefícios, ao setor privado.

O governo pode gastar de duas maneiras. A mais conhecida reside na prestação de políticas ou garantia de direitos por meio do orçamento público, que é anualmente aprovado pelo Legislativo.

São despesas públicas, também, as somas decorrentes de renúncias, exonerações ou favores fiscais. Estes valores assim se definem porque, quando se concede uma vantagem a um grupo de contribuintes, o que se deixa de arrecadar acarreta a redução de serviços públicos, o aumento de tributos sobre os demais cidadãos, a elevação da dívida pública ou a necessidade de expansão da base monetária. O que se espera, então, é que um gasto tributário propicie consequências benéficas, como geração de emprego, redução de desigualdades ou promoção do meio ambiente.

Há, entretanto, insuficiente controle e transparência nessa seara. O problema é agravado quando se constata que um recurso orçamentário é objeto de discussão parlamentar a cada ano, ao passo que a renúncia de receita favorece, sempre, os mesmos particulares versados na lei que o institui.

Recentemente, duas medidas legislativas orientadas ao aprimoramento desse cenário foram aprovadas. O Congresso alterou o artigo 198 do Código Tributário Nacional, para dispor que informações sobre “incentivo, renúncia, benefício ou imunidade de natureza tributária cujo beneficiário seja pessoa jurídica” não estão sob a proteção do sigilo fiscal. Em Goiás, a Assembleia aprovou um projeto de lei, que aguarda apenas a sanção do governador, dispondo sobre o controle e transparência dos benefícios fiscais referentes ao ICMS.

Essas duas novidades legislativas são importantes conquistas da sociedade. Em breve, será possível saber, detalhadamente, se empresas beneficiadas por favores fiscais realmente geraram empregos, atenderam às normas ambientais e trabalhistas ou contribuíram para a melhoria das condições de vida das populações afetadas por suas atividades. Este é um passo importante para que os gastos públicos jamais beneficiem apenas uma limitada parcela de interesses privados.