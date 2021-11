Goiânia e a consciência negra

Eu convivi com a diversidade e sofri, em vários momentos, a discriminação, como é a realidade de todo negro no Brasil e no mundo. Sigo forte, com minha história de vida e à frente de uma das cidades mais promissoras do país. No dia em que celebramos a Consciência Negra, me orgulho de dizer que sou o primeiro prefeito negro de Goiânia.

