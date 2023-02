José Frederico Lyra Netto, mestre em políticas públicas por Harvard, é presidente da Fundação Ulysses Guimarães

Ana Flávia de Paula é doutoranda em economia pelo Insper

Goiás tem um histórico vanguardista de políticas sociais. Do pão e leite, do então governador Maguito Vilela, às mães de Goiás do governo Ronaldo Caiado, o estado busca encarar de frente o problema da pobreza. O atual governador, em fala recente, disse que não quer comemorar quantas pessoas estão em programas sociais, mas quantas estão “saindo e entrando em inclusão social”.

A grande pergunta é: existe uma porta de saída da pobreza? As evidências dizem que sim. No Brasil e mundo afora, começaram a ganhar tração os chamados programas de graduação da pobreza, que têm como objetivo tirar as pessoas da pobreza com inclusão e renda.

Mas antes de entrar nesses programas, vale mencionar o que já foi testado e não funcionou como se esperava. Treinar as pessoas em como empreender ou em uma habilidade específica ajuda, mas sozinho não parece resolver. Outro que não apresenta evidências claras se feito isoladamente é o microcrédito. Tomar dinheiro emprestado é um risco, e para quem não tem nada pode ser um risco insuportável.

Então foram testados os programas de graduação que atacam a pobreza em várias dimensões. A hipótese é que a pobreza é uma espécie de armadilha. Para sair dela, é preciso de uma força-tarefa com diferentes tipos de apoio. Um grande empurrão.

Os vencedores do Nobel de economia Abhijit Banerjee e Esther Duflo, professores do MIT, avaliaram a eficácia de programas dessa natureza em seis diferentes países. As iniciativas atacam o problema por 6 frentes: i) transferência de um ativo produtivo (ex: uma cabra ou uma batedeira), ii) transferência de renda para subsistência (ex: bolsa-família), iii) ensino técnico para gerir um negócio e para usar o ativo, iv) educação financeira e apoio para poupança, vi) educação e apoio em saúde básica.

Os resultados são animadores. Os pesquisadores encontraram efeito significativo em todos os indicadores acompanhados, principalmente no aumento da renda e da poupança. O efeito se manteve mesmo depois de o programa terminar. Mais ainda, a política teve custo-benefício positivo: os ganhos foram bem maiores que os custos. E vale mencionar que o programa teve um impacto especial em mulheres - tanto para empreender quanto na tomada de decisões.

No Brasil, a discussão da superação da pobreza também tem ganhado força. Os economistas Ricardo Paes de Barros e Laura Muller esboçaram recentemente linhas de um programa com esse objetivo, que passa por focalização e atendimento individualizado das famílias. O programa Decolagem, da organização Gerando Falcões, está pilotando uma iniciativa de graduação da pobreza em favelas de São Paulo. Em Goiás, ações do governo estadual na retomada pós-Covid já levaram em conta elementos dessa política, assim como uma iniciativa do terceiro setor intitulada “Bora Empreender”.

Já não basta apenas aliviar a pobreza. É preciso superá-la. Não é deixar de lado a transferência de renda, mas ir além dela. Afinal, a maior dignidade que podemos oferecer a alguém é ajudá-lo a caminhar com as próprias pernas.