Os números apontam: Goiás, assim como os outros estados da Federação, tem enormes desafios a superar até conquistar a plena e desejável universalização dos serviços de saneamento básico. Levantamentos de 2019 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento mostram que no estado 11,5% da população ainda não têm acesso à água tratada e um terço (2,3 milhões de pessoas) não possui esgotamento sanitário domiciliar. A desigualdade presente nesses dados é ainda mais preocupante: nas cidades, 98,3% e 73,3% dos habitantes estão conectados a redes de água e esgoto, enquanto fora das sedes municipais o acesso é de 10,5% e 3,7%, respectivamente. No Brasil, 100 milhões de pessoas não têm acesso à rede de esgoto e 35 milhões não têm acesso à água tratada.

Essa realidade impacta diretamente a saúde e a educação. Segundo estudos, a universalização da coleta e tratamento de esgoto garantiria um aumento de 0,43 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), reduziria a taxa de abandono escolar de 0,5% para 0,1% nos anos iniciais do ensino fundamental, chegando a zero nos anos finais, e reduziria sensivelmente as internações por doenças diarreicas. O estado poderia reduzir a incidência atual de 83,8 internações/100.000 habitantes para valores próximos de zero.

Enfim, não restam dúvidas de que a universalização do saneamento básico representa a ampliação de qualidade de vida e bem-estar da população. Entretanto, para que esse projeto abandone o campo das intenções e ganhe corpo no mundo real são necessários pesados investimentos. Cálculos realistas afirmam que será necessário investir até 2033 entre R$ 18,35 a 23,04 bilhões apenas nos 226 municípios servidos pela Saneago. Dados da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) mostram que a necessidade de investimentos no setor no País é de aproximadamente R$ 700 bilhões.

Mas como garantir os investimentos necessários para a universalização? Como mobilizar um montante tão grande de recursos até 2033, data limite estipulada pelo novo Marco Legal do Saneamento Básico?

Definitivamente, estados e municípios deverão buscar recursos para além dos cofres públicos. Estudos do Banco Mundial sugerem que a maior participação do setor privado nos serviços de utilidade pública dos países em desenvolvimento pode significar a diminuição das desigualdades sociais, redução do déficit público, fortalecimento da democracia, entre outros avanços. A área de saneamento não foge a essa realidade. A participação de operadores privados, atuando de forma articulada com o poder público e a sociedade civil organizada, colaborará para superar os obstáculos financeiros, ampliando a cobertura e melhorando a qualidade dos serviços de saneamento, contribuindo de forma determinante para a melhoria da saúde pública e da qualidade de vida da população.

Entretanto, para que essas parcerias efetivamente aconteçam, é preciso que o poder público se disponha a adotar regras seguras, transparentes e atraentes para a iniciativa privada ampliar os investimentos, seja na distribuição e tratamento de água e de esgoto ou na gestão de resíduos sólidos, oferecendo a sua expressiva parcela de contribuição para o avanço real do saneamento brasileiro. As ações nesse sentido ainda se mostram tímidas e, sem dúvida alguma, precisam ganhar um acréscimo de velocidade e ousadia para cumprir até 2033 o determinado no novo Marco Legal do Saneamento Básico.

(Francisco Viana Lopes é Superintendente do Secovi Goiás)