Lulil contra Bolsozema

Quem vence em MG ganha a Presidência. Zema está com Bolsonaro, Kalil com Lula



Com 15,7 milhões de eleitores, 11% do total, Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do País, só atrás de São Paulo e reza a lenda, como confirma a realidade, que só chega a presidente da República quem vence nas Gerais. As coisas vêm mudando muito também por lá.

A…