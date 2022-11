Em bom português, Lula modula discurso, corrige erro e recupera a paz. Por enquanto



Em ritmo de montanha-russa, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva brilhou ao levar o Brasil de volta à liderança ambiental e à cena internacional, derrapou ao desdenhar da responsabilidade fiscal, da Bolsa e do câmbio e se reequilibrou em Portugal, ao calibrar a fala sobre contas públicas, referir-se adequadamente às Forças Armadas e, enfim, enfrentar de frente a carona no jatinho de empresário.



A cena mais marcante de Lula na COP 27foi a plateia entoando o novo hino lulista, "o Brasil voltoooou, o Brasil voltoooou", diante de um discurso contundente e abrangente em que ele falou para os brasileiros e para o mundo e se declarou "cobrador" dos países ricos.



Avisou que acabou a mamata de grileiros, desmatadores e madeireiros ilegais da era Bolsonaro, pois o combate aos crimes ambientais "não terá trégua". E cobrou dos ricos tanto o fundo para os pobres enfrentarem os desafios climáticos como a reforma do Conselho de Segurança da ONU, um bandeira dos seus dois primeiros mandatos.



Inebriado com o sucesso, Lula resolveu confrontar o mercado, com desdém a la Bolsonaro, e teve o troco. A Bolsa voltou a cair, o dólar subiu e um trio de ouro da economia ensinou, em carta, que nem tudo que parece é só especulação e o Brasil precisa de crédito.



Já em Portugal, porta de entrada do Brasil e agora de Lula na Europa, ele recuperou o fôlego, modulou o discurso e se disse "feliz", primeiro por ajudar o Brasil a "voltar a respirar" e, depois, por receber a carta de Pedro Malan, Arminio Fraga e Edmar Bacha. Nesse ponto, declarou-se "humilde". Há controvérsias.



Nessa primeira investida internacional após a vitória, Lula provocou contrastes com o desaparecido Jair Bolsonaro: combate à miséria e ao desmatamento, rigor contra crimes ambientais, pujantes relações com o mundo, força do discurso.



Até por isso, lançou a candidatura da Amazônia para sediar a COP de 2025 e anunciou que irá mais três vezes a Portugal e prestigiará pessoalmente a entrega do Prêmio Camões ao grande Chico Buarque, em Lisboa. Bolsonaro cancelou a COP de 2019 no Brasil, nunca foi a Portugal, destratou o presidente português e se negou a chancelar o prêmio do autor de "A Banda", que sempre acerta ao prenunciar: "Vai passar…" Passou.



Depois de "felicidade", Lula também citou duas vezes "tranquilidade" ao falar das "Forças Armadas constitucionais" e do reequipamento e modernização de Exército, Marinha e Aeronáutica na sua época. O ministro da Defesa será certamente um civil e os comandantes serão escolhidos por antiguidade, excluídos os bolsonaristas incuráveis, claro.



Para concluir, Lula disse que o Brasil vive "um momento eufórico". Que continue assim.