Nesta Copa do Mundo, os participantes estão proibidos de gritar palavras de ordem ou pronunciar qualquer sentença de cunho político em campo. Mas a seleção iraniana, sem descumprir a regra, fez um corajoso protesto. Os 11 titulares que representaram o Irã no mundial se recusaram a cantar o hino do país, permanecendo em silêncio. O ato ampliou a visibilidade da onda de manifestações que acontece há quase 3 meses no país e é a maior desde a Revolução Islâmica de 1979.

Além da presença massiva e escalonada de manifestantes nas ruas, uma greve geral de três dias fechou o comércio em mais de 40 cidades iranianas nesta semana e caminhoneiros paralisaram suas atividades. O governo do Irã tenta conter os atos com forte repressão: o funcionamento de redes sociais como o WhatsApp e o Instagram foi suspenso, mais de 14 mil pessoas foram presas e mais de 400 manifestantes morreram em confrontos com as forças armadas.

Os protestos tiveram início com a morte de Masha Amini, presa pela Polícia da Moralidade porque estava utilizando o hijab - um tipo de véu islâmico - de forma incorreta, com algumas mechas de cabelos à mostra. Os policiais teriam batido em sua cabeça com um cassetete e a jogado contra a lateral de um veículo. Desde então, milhares de pessoas foram às ruas por mais autonomia para as mulheres e contra o regime dos aiatolás, sob os gritos de “zan, zendegi, azadi”, que na língua persa significa mulheres, vida, liberdade.

O hijab é uma peça de tecido que cobre a cabeça, cabelo e o pescoço, mas não esconde o rosto como outros tipos de véus islâmicos, como a burca e o niqab. Ele é tradicional em todo o Irã e seu uso se tornou obrigatório por lei em 1983, após a ascensão dos aiatolás e a instituição de um governo teocrático. No entanto, era comum ver jovens andando pelas ruas com os hijabs abaixados, com os cabelos soltos e até mesmo sem os véus. Isso porque o país tem cidades cosmopolitas, universidades modernas, uma produção cultural intensa e pulsante, especialmente na música e poesia, e uma população diversa e rica em seus costumes, crenças e saberes.

Mas recentemente o Irã criou a Polícia da Moralidade com o único objetivo de fiscalizar os trajes das mulheres para promover “a segurança e a cultura da decência”. Em 2021, o ultraconservador Ebrahim Raisi tornou-se presidente e ordenou a todas as instituições estatais maior rigor na aplicação da lei do véu. O resultado foi uma escalada de ataques à liberdade das mulheres e de casos de violência contra iranianas e estrangeiras que supostamente desrespeitavam o código de vestimenta.

Agora, além de sanções internacionais, uma economia extremamente fragilizada e uma seca devastadora, os aiatolás iranianos estão fortemente pressionados por uma sociedade que não aceita mais a subjugação das mulheres. As críticas ao patriarcado se tornaram críticas ao próprio regime e a efervescência das manifestações exigem que o Irã rasgue o véu do fundamentalismo religioso.

(Michel Afif Magul é advogado e especialista em Direito Internacional, viveu no Oriente Médio durante a infância)