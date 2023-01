Com o anúncio dos novos ministros no governo que se iniciou no dia primeiro em Brasília, temos a confirmação de que negros e negras ainda não gozam de confiança nem mesmo nos governos de esquerda.

Ainda que a principal imagem da posse seja a dos representantes do povo ao lado do presidente Lula, e que a faixa presidencial tenha sido entregue por uma mulher negra, na prática são poucas as pessoas negras ocupando cargos de destaque no novo governo.

Foram anunciados 37 ministros, e apenas 5 dos indicados são pessoas negras. E tem mais um agravante, com exceção de Luciana Santos, indicada ministra da Ciência e Tecnologia, e Marina Silva no Meio Ambiente, ambas pastas técnicas, as demais indicações estão em pastas ligadas a militância social: Igualdade Racial, Direitos Humanos e Cultura.

Em números, negros não representam nem 15% no primeiro escalão do próximo governo federal. Se considerarmos que negros e negras são 56% da população brasileira segundo o IBGE, podemos afirmar categoricamente que estamos sub-representados no primeiro escalão do governo federal, o que demonstra que o racismo estrutural é um fato em nossa sociedade.

Este fato não é uma surpresa apenas pelos números, mas também pelo contexto. Todos os principais partidos da esquerda brasileira, e mesmo os partidos do centro democrático, têm em seus discursos a busca pela igualdade, tanto de gênero quanto de raça. Apresentam teorias e teses acadêmicas sobre a importância da representatividade plural para uma democracia de fato. O próprio indicado para o ministério de Direitos Humanos, o professor Silvio Almeida, celebrado como um dos maiores intelectuais da atualidade e minha referência nos estudos sobre a temática racial, aborda o tema da desigualdade racial em seu livro mais popular “Racismo Estrutural, 2019” como um problema central a ser debatido no Brasil.

Contudo, apesar dos discursos e das teses, são poucas as oportunidades dadas a negros e negras em cargos políticos, ainda que saibamos da existência de profissionais negros altamente capacitados em todas as áreas técnicas em que atua um governo.

Infelizmente, o Brasil ainda não consegue enxergar nos espaços mais altos do poder, privado ou público, a pele negra com capacidade de liderar.

(Michael Felix é professor, agente político, militante social negro, presidente do Movimento Afro Progressistas de Goiás e Presidente da Atracar - Associação das Tradições Culturais e Sociais Afro-brasileiras de Goiás)