Ao anunciar o coração do seu governo, com Fazenda, Justiça, Defesa, Itamaraty e Casa Civil, o presidente eleito Lula demonstra maturidade e pragmatismo, sem improviso e concessões, e a dar cara, coração e alma ao seu governo, sinalizando que quer pacificação, não guerra. Gostem-se ou não de Fernando Haddad, Flávio Dino, José Múcio Monteiro, Mauro Vieira e Rui Costa, eles não foram surpresa nem tirados da cartola.



Para parte do setor privado, Haddad não se encaixa no perfil de ministro da Economia: nem baita técnico, como Malan, nem baita político, como Palocci, hábil negociador na Economia e lamentável figura na Lava Jato. A sinalização é que o real ministro da economia será Lula. E ele não queima gordura para fazer a coisa certa, se o certo é impopular.



No entorno de Lula, a escolha de Haddad faz sentido: mestre em economia e doutor em filosofia, professor, bom leitor e autor, ele só entrou para a política aos 49 anos, dez anos atrás, e abriu canais à esquerda e à direita como prefeito da principal capital do País e ministro da Educação por sete anos. Una-se a isso o vínculo com Lula.



Haddad é, pois, economista, humanista, tem currículo, experiência política e administrativa, nunca foi radical e mantém uma relação de confiança e lealdade com Lula. O problema é se prevalecer em ambos a sensação de que "um pouco de inflação não faz mal a ninguém" e que "equilíbrio fiscal é coisa de mercado".



Flávio Dino foi juiz, deputado e governador do Maranhão e demarcou terreno: é de esquerda, não do PT. Interlocutor sem preconceitos, reuniu-se com policiais federais, civis e rodoviários, PMs, bombeiros, representantes de índios e negros. Seu primeiro desafio é manter Justiça e Segurança Públicas juntas. Lula já avisou que não quer.



E quem na Defesa, com os militares conflagrados e... anti-Lula? Um petista, um ex-comunista, um paraquedista, um motociclista? Não. Alguém que nunca foi de esquerda, não é valentão e não duela com generais, brigadeiros e almirantes. Tem de ir com calma e mexer com o espírito patriótico e democrático deles, principalmente depois de Jair Bolsonaro reaparecer dizendo que "as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo"...



Mauro Vieira, último chanceler de Dilma e maltratado na era Bolsonaro, tem currículo admirável e demonstrou caráter ao manter contato com Lula mesmo na cadeia. Rui Costa foi um bom gestor na Bahia, com responsabilidade e liderança, que é o que se espera na Casa Civil. E vem mais por aí, espera-se que com mulheres, negros e indígenas muito competentes. Mas o fato é que Lula está começando bem.

Eliane Cantanhêde é jornalista