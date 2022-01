As imagens do passado têm a poesia da pátina que o tempo depositou nelas. Ver o Rio dos anos 1960 em “O Canto Livre de Nara Leão”, no Globoplay, enche os olhos e a alma. São praias semidesertas, mar luzidio, céu diáfano. Verdejantes, até as favelas parecem habitáveis. O Brasil…