Mês de dezembro é propício a retrospectos e balanços. Na área cultural, nada a comemorar. Acontecimentos recentes demonstram a quantas os representantes públicos em Goiás andam de mãos dadas com o atraso.

Enquanto no cenário mundial vai tomando forma o reconhecimento à importância vital da cultura para o desenvolvimento social e econômico, por aqui ela segue sendo física e simbolicamente vandalizada e ludibriada.

Em setembro, a Unesco reuniu autoridades culturais de 150 países e todos assinaram uma declaração de que a cultura é “um bem público global” e deve fazer parte das necessidades primárias das nações. E que ela seja incluída de forma explícita nos Objetivos do Milênio.

Naquele mesmo momento, em Goiás, um acordo celebrado entre as máximas patentes do Tribunal de Contas dos Municípios e da Assembleia Legislativa Estadual puxou o tapete da cultura, fazendo com que a antiga sede da Assembleia, prometida há décadas para o setor cultural, fosse transferida não a este, mas a aquele, em projeto de lei que tramitou entre a calada da noite e a surdina, impulsionado pelo interesse do presidente da Assembleia em se tornar um conselheiro do Tribunal.

Já em novembro, na COP27, os debatedores da cena mundial chegaram à conclusão de que sem a cultura não se pode pleitear sequer pelo meio ambiente, pois que ela deve ser parte intrínseca a qualquer tomada de decisão.

Em terras anhanguerinas, no entanto, parece vivermos em outro mundo. Painel colossal de frei Confaloni, na antiga sede da Secretaria Estadual da Educação, foi vandalizado a ponto de não ter mais recuperação e o governo estadual, até então o responsável pela sua guarda, sequer se manifestou até hoje - três anos depois, permanece “analisando o caso”.

Mais recentemente, obras públicas de Siron Franco, na Praça Cívica Pedro Ludovico Teixeira e no Bosque dos Buritis, foram pichadas e assim permaneciam, até o artista ele mesmo tomar providências para acordar os órgãos responsáveis.

O suprassumo dos descasos contra a cultura neste ano de 2022 estaria por vir - e ajuda a entender todos os outros: o anúncio de que a Casa de Vidro Antônio Poteiro, sem sequer um aviso à família do artista homenageado, vai se chamar Memorial Iris Rezende (26/11). É como se um trator tivesse a liberdade para passar por cima da memória coletiva goianiense. Isso sem contar com o fato de que o próprio Iris, quando prefeito, batizou o local em homenagem ao artista de reconhecimento internacional.

A pressa em homenagear – e a falta de informação, de consideração e empatia com o setor cultural- fez com que o vereador autor da proposta não percebesse que a sua desautoriza a homenagem prestada pelo seu próprio homenageado, deixando-o no mínimo envergonhado, se vivo estivesse.

Infelizmente, para todos nós, os protagonistas do meio cultural não dão uma resposta à altura, se deixam levar pela apatia. Chegam a criar grupos no WhatsApp (O Palácio é Nosso, é um deles), mas perdem o foco, ao se entreterem com seus respectivos umbigos. Bem intencionados, se sentem vitoriosos de antemão, acreditando que as evidências são tamanhas que mais dia menos dia todos se renderão à cultura. Só não contem com nossos atuais representantes públicos, que insistem em fazer e desfazer sem dar à ela a mínima importância.

(Px Silveira é produtor cultural)