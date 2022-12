Ao assumir o governo de Goiás, em janeiro de 2019, Ronaldo Caiado encontrou uma situação de completo desmonte financeiro, fiscal e administrativo do Estado. O governo de Goiás havia perdido sua capacidade de gestão e, principalmente, sua credibilidade.

Sucessivos déficits orçamentários, principalmente no último ano da gestão tucana, comprometeram os resultados fiscais e financeiros. Fornecedores e prestadores de serviços tiveram seus créditos, quando empenhados, incluídos em restos a pagar sem que houvesse provisão de caixa para honrá-los. Os municípios não recebiam mais nem os repasses obrigatórios do estado. Até os salários dos servidores, que já vinham sendo parcelados, deixaram de ser pagos no final de 2018. Foi um calote generalizado.

Para além do reequilíbrio fiscal e financeiro, a verdadeira tarefa de Ronaldo Caiado, quando assumiu o governo, era resgatar a credibilidade que Goiás havia perdido. Era, de fato, devolver Goiás aos goianos e recuperar a imagem do estado em âmbito nacional.

De quarto pior estado em situação fiscal do país, o governador chega ao final do seu primeiro mandato comemorando o reequilíbrio das contas públicas, os melhores índices da segurança pública dos últimos 24 anos, a regionalização efetiva dos serviços de Saúde, uma das melhores Educação do país, a modernização da prestação dos serviços públicos e políticas sociais que têm inspirado diversos governos Brasil afora.

Caiado não só resgatou a confiança que o estado precisa, como devolveu dignidade ao povo goiano. O pagamento da folha sempre dentro do mês trabalhado, muitas vezes antecipado, devolve tranquilidade aos servidores públicos. O pagamento em dia garante segurança aos fornecedores e prestadores de serviços e, por conseguinte, movimenta a economia goiana.

O combate à corrupção é um pilar da governança, com mecanismos rígidos de controle, repressão a desvios e tem um parâmetro de conformidade indiscutível: a postura e os atos do próprio chefe do Executivo. É uma mudança verdadeira de comportamento no governo do estado. Há transparência e confiança.

Os resultados da gestão Caiado são extremamente positivos, mas ainda mais alvissareira é a percepção do quanto se consolidou a cultura de um estado que assume de verdade suas responsabilidades dentro da missão de melhorar a vida de todos seus habitantes. Parece muito ousado quando o governador afirma que seu maior objetivo para os próximos quatro anos é romper o ciclo da pobreza em Goiás. Mas as condições para o sucesso dessa missão já foram criadas neste primeiro governo.

Não tenho dúvida que Goiás vai viver nos próximos anos um novo ciclo de desenvolvimento e prosperidade. Da nossa parte, vamos trabalhar de forma incessante, ao lado do governador Ronaldo Caiado, para que muito mais seja devolvido aos goianos.



(Daniel Vilela é vice-governador eleito de Goiás)