Ano político. Eleições gerais em perspectiva. Num Brasil em recessão. Desemprego em alta. Pobreza crescente. Pandemia tendo continuidade, mesmo com vacinação. Variantes da Covid-19 e ômicron avançando país afora, além disso, os vírus em combinação, da influenza H3N2 com Sars-CoV-2, resultando na Flurona, que se alastram. Daí mais problemas para a saúde pública, com o SUS e unidades de saúde com alta demanda, quase sem vaga para o atendimento a tanta procura.

República com déficit orçamentário, alta dívida pública, muita dificuldade orçamentária, financeira, mas com orçamento de R$ 5 bilhões para o financiamento da campanha política, além de recursos para os partidos. Teremos a eleição mais cara da história política brasileira. Nunca partidos e candidatos tiveram tanto dinheiro e outras benesses do orçamento público. Que incoerência, predomínio de interesses eleitoreiros, pessoais.

Ano político. Eleição presidencial em expectativa. Num país dividido, polarizado, radicalizado. Direita, extrema direita se articulando, questionando instituições da República, também a votação eletrônica, sugerindo retorno ao voto escrito, ao passado questionado pela corrupção e compra de votos. Esquerda, extrema esquerda sem rumo, perdida teórica e praticamente, buscando alternativas possíveis nas dificuldades nacionais. E um centro político ainda disperso, na esperança de uma terceira via para candidatura a presidente, mas quase sem alternativas.

Ano político. Com eleições marcadas para outubro. Com muitos possíveis candidatos, contudo a polarização fechando espaços e dificultando maiores articulações. Muita conversa, pouco resultado. Fechamento de espaços e de propostas. Com muitos partidos políticos articulando nomes, querendo espaços, contudo sem que surjam propostas e projetos para a solução dos muitos problemas nacionais.

Ano político que se apresenta diferente. Pelos desdobramentos da polarização. Não se discute, se agride. Não se debate, se ataca. Não há bom senso e nem espírito democrático. A questão nacional não se apresenta como alternativa, pois o choque dos contrários não permite. A realidade possível não se apresenta com clareza, a animosidade não permite ver além do interesse do grupo político.

Ano político complicado. Pelas informações que circulam. Fake news sendo divulgadas, rolando nas mídias. Confundindo e questionando a realidade e acontecimentos. O debate de ideias e de propostas não se realizando. As mídias camuflam os acontecimentos e os adeptos de possíveis candidatos fixam-se na defesa de seu grupo/família, sua pretensa ideologia, seus interesses.

Ano político difícil. Pelas prováveis agressões quando a campanha tiver em andamento. Agressões que já ocorrem. Ao que tudo indica, os resultados das urnas podem ser contestados. Conflitos em perspectiva. Eleições tumultuadas. Desfecho imprevisível, a polarização que o diga. Salve-se quem puder.