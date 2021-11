PSDB e o recomeço

Advogado, ex-presidente regional do PSDB (2000/2002)

Com 33 anos de existência, recomeça novamente o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) a sua trajetória histórica. É a volta ao começo com as prévias, exemplo de democracia interna, com a finalidade de escolher o seu candidato à Presidência da República, para enfrentar os grandes desafios da social democracia…