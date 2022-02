Rússia e Ucrânia: reverberações da geopolítica da Guerra Fria

É claro, a guerra fria acabou a 30 anos atrás, mas as suas consequências e resquícios geopolíticos ainda influenciam as decisões geopolíticas. A expansão da União Europeia e da OTAN com o convite de adesão às ex-repúblicas soviéticas da Geórgia, Moldávia e especialmente da Ucrânia representam o mais novo capítulo de enfrentamento geopolítico. De um lado os interesses da OTAN e da União…