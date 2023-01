Acompanhamos, não faz muito tempo, o pronunciamento do papa Bento XVI, no dia 11 de março de 2013, em que apresentou aos cardeais reunidos num consistório, em Roma, seu pedido para deixar de exercer o ministério papal. Esse ato provocou uma grande surpresa, pois não estamos acostumados a ouvir o pedido de renúncia de um papa, embora outros papas o tenha feito ao longo da história.

Bento XVI foi eleito papa pelos cardeais no dia 19 de abril de 2005. Deixou a Cátedra de Pedro em 28 de fevereiro de 2013. Portanto, ficou por oito anos como papa. Deve-se levar em consideração que a decisão da renúncia não foi atitude tomada sem pensar, meditar e rezar. Sua santidade já vinha dando sinais da sua possível renúncia. No livro Bento XVI – Luz do Mundo: O papa, a Igreja e os Sinais dos Tempos, disse que, se lhe faltassem condições físicas e psíquicas, não haveria motivo para a não renúncia. Assim, ensina que o papado não é um ato de glória, mas de martírio.

Há, nessa reflexão, uma profunda visão espiritual e evangélica. Significa que seu ministério esteve a serviço da Igreja Católica, não por vaidade ou outra motivação, mas por causa de Cristo. E o comprometimento com Cristo e sua mensagem leva, consequentemente, ao martírio. Entende que servir a Deus é uma questão de humildade. Não se via como alguém já pronto, pois, como escreve no mencionado livro: “Deus tem que trabalhar ainda em nós”.

Que legado deixou nesses quase oito anos de pontificado? O diálogo entre fé e cultura foi uma das preocupações de Bento XVI. Trata-se de um tema recorrente no século XXI: o diálogo inter-religioso como mecanismo importante entre as religiões não cristãs, que procura compreendê-las como caminhos de paz e de respeito. Se o papa João Paulo II, no século XX, procurou situar a Igreja Católica na sociedade moderna, o papa Bento XVI, por sua vez, no século XXI, a inseriu na sociedade pós- moderna.

Basta ler as três Encíclicas deixadas por ele (Deus Caritas Est, 2005; Spe Salvi, 2007 e Caritas in Veritate, 2009). Será lembrado como um papa que enfrentou com sabedoria e firmeza os problemas de pedofilia na Igreja Católica. Escreveu uma importante carta à Igreja da Irlanda em que pede perdão às vítimas de abusos sexuais. Além disso, encontrou-se com grande parte dos que sofreram esses abusos.

Joseph Ratzinger é considerado um grande teólogo. Há, em sua trajetória, ao menos três fases de consolidação de seu pensamento teológico: a primeira, como professor de teologia na Alemanha. A segunda, na condição de prefeito da Congregação da Doutrina da Fé. E, por último, como papa. Ao longo de sua formação teológica, o acompanharam três grandes teólogos: Santo Agostinho, São Boaventura e Santo Tomás de Aquino.

De todos os livros escritos por Joseph Ratzinger há dois que merecem ao menos uma breve consideração: Introdução ao Cristianismo: Lições Sobre o Símbolo Apostólico (1968) e O Novo Povo de Deus (1969). Em Introdução ao Cristianismo, apresenta brilhantemente uma síntese sobre o Credo. Emergem temas recorrentes do próprio Concílio Vaticano II como, por exemplo, o confronto da Igreja Católica com o ateísmo. O teólogo alemão propõe uma fé mais consciente, racional e menos emotiva. Já em O Novo Povo de Deus, versa sobre a Eclesiologia: a teologia do Concílio Vaticano II; o tema da salvação e o significado do primado no episcopado e tantos outros.

A renúncia do papa Bento XVI precisa ser compreendida como um ato de humildade e de coragem. Visto, às vezes, como conservador e intolerante, seu gesto prova o contrário. Somente pela graça de Deus foi capaz de tomar essa decisão. Por isso a renúncia de Bento XVI tem muito a nos ensinar, pois, muitas vezes, assistimos a tantas pessoas que desejam se perpetuar em seus cargos, e se esquecem de que ninguém é insubstituível.

Recentemente, o papa Francisco, na Audiência Geral no Vaticano (28/12/2022), fez o seguinte pedido de oração pela saúde do papa Bento XVI: “Uma oração especial pelo papa emérito Bento XVI, que no silêncio está sustentando a Igreja. Recordemos, ele está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e o sustente neste testemunho de amor à Igreja até o fim”.

O papa Bento XVI faleceu no dia 31/12/2022, aos 95 anos. Cumpriu, portanto, a sua missão de padre, teólogo, professor, bispo, cardeal e papa. Deixa-nos um valioso legado teológico que requer, ainda, mais aprofundamento, sobretudo, pelos estudiosos da teologia e da filosofia.

(Pós-doutor em Teologia Moral pela Academia Alfonsiana/Pontificia Universitá Lateranense - Roma-Itália)