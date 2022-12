Durante as recentes festas natalinas vi duas reportagens distintas, impressionantes e reveladoras que, basicamente, tratam do mesmo problema: a humanidade passou da era da ansiedade, da depressão e dos mais complexos transtornos emocionais para a era da histeria coletiva, da psicopatologia social e da iniquidade em escala mundial. A primeira reportagem diz respeito à explosão do consumo de drogas sintéticas, psicotrópicos de múltiplas variedades, as chamadas “drogas zumbis”, especialmente analgésicos de amplo espectro, opioides como Fentanil, por exemplo, que já dizima, diariamente, milhares de vidas, uma epidemia sem controle, assim considerada pelas autoridades sanitárias nos EUA. A segunda expõe sobre a aplicação legal da eutanásia, em diversos países, mormente no Canadá, que estendeu o “suicídio assistido”, sob a tutela do Estado, para pacientes com sintomas psicológicos/psiquiátricos que “não queiram mais viver”.

Com efeito, para além das graves questões que nos fazem navegar sobre essa desordem contemporânea, como a violência nas grandes cidades, as catástrofes climáticas e naturais, vírus mortais, a ameaça constante de guerras nucleares, temos um conflito bélico travado cotidianamente no centro do coração de todo ser humano.

Vale lembrar, a propósito, as eloquentes análises de Zigmunt Bauman sobre os efeitos deletérios da ‘hipermodernidade” e, de modo cabal, do “amor líquido” nas frágeis e gélidas relações humanas. Em uma de suas obras – Vidas Desperdiçadas – o sociólogo assim preconiza: “Serão eles demasiados? Sempre há um número demasiado deles. ‘Eles’ são os sujeitos dos quais devia haver menos – ou, melhor ainda, nenhum. E nunca há um número suficiente de ‘nós’. ‘Nós’ são as pessoas das quais devia haver mais”.

Sim, é cada dia maior e mais eficiente a produção de pessoas doentes de alma, alienadas, refugadas – que não querem ou não podem ser reconhecidas, que não querem ou não têm a permissão de ser. Estes são o efeito colateral da construção do progresso econômico-tecnológico da nossa presente sociedade rarefeita.

Jesus de Nazaré, o maior de todos os profetas, nos asseverou há mais de dois mil anos que o último sinal do fim do mundo seria o esfriamento do amor em face da multiplicação da iniquidade. Então, de fato e de verdade, esse tempo já chegou! Pois, sem amor pleno e verdadeiro, só nos resta o caos, o funesto gelo coletivo.

Jesus, contudo, nos adverte que aquele que perseverar até o fim será salvo, mesmo em meio a todo esse declínio moral apocalíptico. Isto significa nunca desistir do bem, da verdade e da justiça; não ser cínico, avaro ou hipócrita. Enfim, perseverar significa nunca desistir do amor e da vida: nem da minha, nem a do outro. No amor não há desperdícios e a vida é sempre abundante.



Edemundo Dias de Oliveira Filho é pastor evangélico e advogado