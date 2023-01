A maioria de nós considera que ter o poder de tomada de decisão é algo muito simples. Será que a maioria das pessoas sabe o que quer? Sabemos fazer as melhores escolhas? Às vezes é tão difícil escolher uma comida no cardápio ou até mesmo escolher dentre quinze tipos de café diante de uma gôndola no supermercado...

A aproximação entre a psicologia e a economia tem permitido análises contundentes a respeito do comportamento de escolha. Para o estudo das tomadas de decisões, Daniel Kahneman, psicólogo pesquisador da economia comportamental, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, distingue dois tipos de processos cognitivos, que ele chama de Sistema 1 e Sistema 2. O primeiro trata-se de operações mentais rápidas e automáticas, sempre baseadas em associações, relacionados à intuição; o segundo já é mais controlado, vagaroso, flexível, autogovernado, associado ao raciocínio.

Nesse sentido, comprova que a função básica da mente é muito mais operada pelo Sistema 1 na rapidez de um caminho já trilhado e conhecido, mas conta com o Sistema 2 que pode corrigir as soluções falaciosas que se impõem a ela devido às suas próprias limitações.

É como se sempre operássemos em prol de um conforto cognitivo, ou seja, de decisões facilitadas, como por exemplo, aquelas aconselhadas por pais, amigos e até terapeutas, que não nos geram nenhuma responsabilidade. Decisões que são enviesadas por discursos justificadores: “trabalho tanto, eu mereço”; “Deus quis assim”; “era o que eu dava conta”.

Temos uma mente que tem muitas trilhas de pensamento que se repetem! Caminhos abertos e conhecidos. Vias facilitadas. O pensamento em automático. E elas, geralmente, não são boas opções de escolha. E ainda, claro, toda escolha tem uma avaliação afetiva, que não é consciente.

Ora, se fôssemos criaturas 100% racionais, a vida seria bem mais fácil, uma vez que precisaríamos apenas das informações corretas para que tomássemos boas decisões. Contudo, as informações fazem pouca (ou nenhuma) diferença na tentativa de melhorar o comportamento.

A vida não é fácil, pois os problemas que temos hoje não se devem à falta de informação. Quanto mais de perto examinamos as nossas escolhas, que pode ser de um café ao par romântico, mais percebemos que nossas decisões ruins se multiplicam.

Comemos demais. Gastamos dinheiro e nos arrependemos. Procrastinamos. Respondemos o WhatsApp enquanto dirigimos. Falamos sim para coisas que deveríamos ter dito não. Terminamos um namoro antes de começar. Gastamos muito tempo nas redes sociais etc.

Rapidamente, percebemos que temos muitas limitações cognitivas, emocionais e sociais. É desafiador, mas também pode ser um caminho de esperança, pois reconhecer nossas limitações é um primeiro passo no caminho de tomar decisões melhores, criar convivências agradáveis e consertar nossas intuições. Uma vez reconsideradas as velhas escolhas, podemos nos abrir para uma mente de bandeirante – e para as oportunidades trazidas com ela. Isso não faz sentido?



(Diógenes Carvalho é Sócio do GMPR Advogados e professor da UFG, PUC Goiás, Fadisp e Ipog)