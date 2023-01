Os bárbaros ataques ao direito, à democracia e à civilidade efetivados em 8 de janeiro de 2023 por agentes de extrema direita identificados politicamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro indicam as sérias ameaças sob as quais a nossa ordem democrática e o nosso sistema constitucional se encontram na atualidade. A sociedade brasileira deve se unir em defesa das liberdades tão sofridamente conquistadas em processos históricos que nos emanciparam de agruras como a Ditadura Militar e nos trouxeram avanços como a Constituição de 1988.

O episódio exige, igualmente, um exame acerca das ações necessárias às instituições e à sociedade civil com vistas à promoção de uma sociedade regida pelo primado da legitimação democrática dos governos e pelo respeito aos direitos fundamentais como parâmetros de convivência social. Neste esforço, é pertinente o resgate de um consenso tão raro como sólido em distintas variantes da Teoria do Estado, capaz de irmanar correntes oscilantes desde a sociologia compreensiva de Weber ao materialismo de Marx, chegando a leituras neoconservadoras e estruturalistas. Trata-se do reconhecimento de que o Estado Moderno se define ao redor de dois atributos fundamentais, nomeadamente o monopólio dos meios de exercício da violência legítima e o monopólio da tributação.

Quanto à relação entre Estado e força, é pacífico o entendimento de que a democracia pressupõe o mais rígido controle civil e popular sobre as instituições militares. Um autor neoconservador chamado S. Huntington é preciso ao afirmar que a atuação da caserna em temas de ordem política se define como um signo de que se está sob um Estado autoritário. Assim, o caminho brasileiro em direção ao aperfeiçoamento da nossa democracia pressupõe uma realidade em que as Forças Armadas sejam obedientes ao poder civil, aceitem os trabalhos de memória e responsabilização sobre os atos praticados em suas fileiras desde 1964 e em nenhuma hipótese voltem a tolerar ações como os acampamentos golpistas que se ergueram em suas imediações desde novembro de 2022.

Já em relação ao monopólio da tributação, estudos de economistas como T. Piketty indicam que a redução de desigualdades por meio de práticas redistributivas capazes de conduzir as sociedades a um cenário menos iníquo se define como condição inarredável para que levantes desordeiros contra as ordens democráticas e o ascenso de populismos de extrema direita não tenham lugar. Medidas como tributação progressiva de rendas elevadas, majoração dos impostos sobre grandes heranças, combate às práticas de “treaty shop” e uso adequado de tributos como ITR para promoção de justiça climática e alimentar são, com efeito, imperativas para a harmonização da sociedade.

Em síntese, para se evitar que os lamentáveis fatos ocorrentes no dia 8 de janeiro se repitam, é urgente um consenso de toda a população brasileira em favor de medidas que alcancem dois amplos propósitos: i) controles democráticos e despolitização das Forças Armadas, com responsabilização, memória e reparação em relação aos abusos pretéritos e; ii) implementação de mecanismos tributários capazes de promoverem um mínimo de equidade sócio-econômica, de modo a garantir a estabilidade e harmonia do nosso tecido social, evitando-se a captura do Estado, com sua consequente deslegitimação em meio às massas empobrecidas, pelos setores mais abastados.

(Francisco Tavares é pofessor da Faculdade de Direito da UFG e pesquisador do Gesf-UFG)

(Janaína Penalva é Professora da Faculdade de Direito da UNB e pesquisadora do Gesf-UFG)

(Saulo de Oliveira Pinto Coelho é professor da Faculdade de Direito da UFG e pesquisador do Gesf-UFG)

(Pedro Santos Mundim é professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG)