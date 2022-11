Nos últimos anos, muito se discutiu e pouco se implementou. Muitos debates relevantes duraram, algumas vezes, apenas até o próximo debate e não até uma próxima ação. E agora, com a COP 27, no Egito, viu-se a necessidade de implementar políticas globais do clima, mas também ações que permeiam todas as áreas da sociedade civil organizada.

Aqui no Brasil, com a eleição de um ex-presidente que teve toda sorte de problemas e acusações, corremos o risco de vivenciarmos um governo novo, mas que já pode nascer velho. Os perigos não estão apenas na possibilidade de retrocessos, mas na falta de ações que deem andamento em discussões como a do novo estatuto da aprendizagem, parado no Congresso Nacional.

E é nesse momento que organizações da sociedade civil, como o Instituto Promover – Iphac, ganham ainda mais importância, pois convivem com o dia a dia dos processos de inclusão sociais, atividade laboral, política de primeiro emprego e de qualificação profissional e reinserção no mercado de trabalho. É o fortalecimento de instituições que conhecem a fundo as necessidades da sociedade.

Ao participar de encontro mundiais, como o G20, sempre me questionei que tudo que se escrevia e se propunha tinha como alvo os próximos encontros e não as próximas ações. E agora, a celebração é enorme, pois vimos mudar a palavra e passou a se falar em implementação. Implementações do que se debate em educação, novas economias, formação e a lacuna que os jovens enfrentam entre o ensino médio e o mundo do trabalho.

A valorização das organizações da sociedade civil e o chamamento para que elas integrem todas as instâncias de governo são essenciais para a continuidade dos processos. Pois nós, líderes destas instituições, nunca paramos de pensar em políticas públicas para quem mais precisa, independentemente de qual governo está no comando do nosso país.

Para se ter uma ideia, o número de contratos de jovens aprendizes entre 2016 e 2019, último dado do PnadC, saltou de 368.818 para 481.284, representavam menos de 8% do total de jovens da faixa etária entre 14 e 24 anos ocupados no mundo do trabalho em 2019. Ou seja, lidamos com milhares de jovens, incluímos famílias inteiras no mercado e, mesmo assim, existe um campo vastíssimo para que possamos avançar, a fim de que as coisas possam de fato sair do papel, que as inovações sociais e econômicas possam surgir, e para que um novo governo não nasça velho.

Até mesmo o advento da pandemia exige inovações sociais e a efetiva participação da sociedade civil. Pensar que quase 50% da população disse não a esse governo eleito nos faz ter esse olhar para quem está do outro lado, contra o governo, e buscar dar respostas também para o anseio dessas pessoas. É preciso implementar e, para isso, a sociedade civil organizada está pronta para agir.



Valdinei Valério é presidente do Instituto Promover (Iphac)