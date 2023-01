Goiânia sempre esteve à frente das políticas públicas ambientais e urbanas do nosso país. Esse desenvolvimento ocorreu devido à compreensão dos seus gestores em relação ao meio ambiente. Assim, desde o ano de 2011, a capital goiana participa do projeto promovido pelo Banco Interamericano - BID, Cidades Emergentes Sustentáveis.

Com a publicação da Lei Complementar 235/2012, foi instituído o Programa IPTU Verde, um importante passo para a construção da sustentabilidade urbana e ambiental da nossa capital. Essa causa compartilha de boas práticas entre o poder público e a sociedade. No contexto da cidade sustentável, esse programa tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos habitantes, minimizar os impactos ao meio natural e promover a eficiência do desempenho urbanístico por meio da concessão de benefícios tributários no Imposto Predial e Territorial Urbano – ou seja, o IPTU.

Mas, a má notícia é que o Programa IPTU Verde nunca funcionou de fato na prática, pois em fevereiro de 2020, por meio do Decreto 461/2020, foi negada a possibilidade de execução do programa, ou seja, não enxergaram a possibilidade de realização por uma questão de “inconstitucionalidade”.

No entanto, em 2022, foi iniciada uma nova discussão do Código Tributário Municipal (CTM), e a proposta enviada à Câmara Municipal de Goiânia infelizmente ainda não apresentava o IPTU Verde em sua pauta. Mesmo assim, a Câmara expôs uma emenda, uma correção, e dessa forma inseriu-se o Programa de Incentivo à Sustentabilidade Urbana – IPTU Verde com suas práticas sustentáveis e as respectivas concessões de benefícios tributários.

Mas, para a surpresa de todos, mesmo com a aprovação na Câmara Municipal, a proposta foi vetada pelo Executivo, sob a justificativa de que não houve o estudo prévio do impacto financeiro, e isso poderia afetar o orçamento e, consequentemente, comprometer a saúde financeira da capital goiana.

Mas, como então resolver esse problema? Para isso é necessária a compreensão do grupo técnico que construiu o CTM, responsável em defender os interesses da sociedade goianiense, pois mesmo depois de dez anos de propostas, além de o estudo financeiro sobre o impacto na capital não ter sido realizado, também não conseguiram promover a interface com os interesses ambientais do nosso município.

Portanto, para conseguirmos manter Goiânia na vanguarda das políticas ambientais e urbanas do país e construir uma cidade sustentável e inteligente, é fundamental que o Executivo, via seu grupo técnico, realize o estudo de impacto financeiro desse programa e dialogue com o Legislativo, propondo uma alteração do CTM, pois somente assim a população irá desfrutar dessa importante política pública, que é o Programa de Incentivo à Sustentabilidade Urbana – IPTU Verde.

(Gabriel Tenaglia é especialista em Políticas Públicas; mestre em Ciências Ambientais e Saúde; doutor em Ciências Ambientais; analista em Obras e Urbanismo da Prefeitura de Goiânia,professor)