Ultimamente o Brasil tem acompanhado muitas decisões, principalmente do Supremo Tribunal Federal, com que a população não se conforma. Muitos nem conhecem a legislação, a doutrina e a jurisprudência, mas mesmo assim emitem opiniões bem variadas. Algumas dessas decisões podem até não implicar em justiça, porém sou da corrente que pensa que decisão judicial não se discute, cumpre-se.

Outras pessoas, até mesmo juristas, discordam de decisões proferidas por Tribunais Superiores e esposam que são ilegais ou inconstitucionais e que são eminentemente políticas. E mais, são injustas.

Sem entrar no mérito dessa discussão, uma coisa tenho certeza depois de estar 22 anos na presidência do Tribunal de Júri da Comarca de Goiânia: os jurados leigos aqui, na grande maioria das vezes, julgam fazendo mais justiça que muitos juristas. Eles estão investidos na função de apreciar os processos no júri popular. Representam a sociedade da qual fazem parte e decidem em nome dela. Muito embora, em tese, desconheçam a lei e nem precisem decidir baseados nela, a experiência aponta que seus juízos apresentam mais um senso de justiça, seja pela condenação, absolvição ou até uma desclassificação de um crime doloso contra a vida para qualquer outro previsto no ordenamento legal. Ezequiel Fernandes ensina: “Os jurados, por sua vez, atuam de uma maneira distinta, fazem um julgamento mais humano; analisam os fatos em toda a sua extensão (dentro e fora dos autos) para após, segundo sua consciência, apontar para o Judiciário – no qual exercem a democracia popular – e dizer se, naquele caso específico, é necessária ou não a responsabilização penal.”

Alguns discordam da instituição sob a alegação de que em plena democracia, há uma decisão às escuras, oculta, por parte do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri e que o réu é condenado e fica sem saber o porquê. E a sociedade também fica sem saber por que o réu foi absolvido. Opiniões são as mais diversas. Eu, particularmente, acho que é extremamente democrática.

Os jurados desempenham uma função primordial junto ao Poder Judiciário e quando julgam seus semelhantes são representantes de Deus aqui na terra, a meu ver. É evidente que erros podem ocorrer quando o homem está na parada. Sem dúvida alguma.

Posições antagônicas ou não, posso afiançar com toda certeza que o júri faz mais justiça, muitas vezes, que algumas decisões e sentenças proferidas por doutores da lei.



(Jesseir Coelho de Alcântara é juiz de direito)