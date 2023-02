Entre mortos e feridos, não se salvaram todos na investida do ex-presidente Jair Bolsonaro para usurpar a imagem das Forças Armadas, triturar biografias e embolar nomes de militares das mais altas patentes com os de gente da estipe de um Daniel Silveira e de um Marcos Do Val, golpistas de chanchada.



O que faziam no time desses tipos, e de figurinhas religiosas carimbadas, o general Augusto Heleno, o almirante Flávio Rocha e o tenente coronel Mauro Cid? Alunos "nota 10" nas academias militares, desprezaram o próprio brilho e deslizaram para um pântano perigoso, ao lado dos generais Walter Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos e Paulo Sérgio Nogueira.



Uns mais, como Heleno e Braga Neto, outro menos, como Ramos e Paulo Sérgio, entram no alvo de investigações e suspeitas sobre conluios nada a ver com o "Deus, Pátria e Família" que atraiu milhões de pessoas, jogou milhares em torno de quartéis e justificou o vandalismo nos três poderes. Rocha escapa.



Heleno dizia que "Lula não sobe a rampa (do Planalto)" e Braga Neto foi a um acampamento recheado de militares da reserva e de familiares de militares, para "pedir paciência" e clamar: "Tenham fé". Fé em que? Num golpe? Nas versões conflituosas e duvidosas de Do Val à imprensa e à PF, a intenção era usar equipamentos do GSI, chefiado por Heleno, para gravar e prender o ministro Alexandre de Moraes (STF/TSE) e anular as eleições. Dos cinco envolvidos, dois seriam militares.



Quando Bolsonaro, um capitão insubordinado, demitiu o ministro da Defesa e os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica, não foi por seus defeitos, mas pela coragem de dizer não a atos antidemocráticos e ao uso político das Forças Armadas. Os generais Fernando Azevedo e Silva e Edson Pujol ficaram do lado certo da história.



Os sucessores na Defesa foi Braga Neto, que saíra por cima com a intervenção na Segurança do Rio, e, no Exército, Paulo Sérgio, que fizera um belo trabalho na pandemia, na contramão de Bolsonaro. Ambos cederam. O Alto Comando nem sequer repreendeu o general da ativa Eduardo Pazzuelo, que, contrariando o Estatuto Militar e o Regimento do Exército, participou de um ato político de Bolsonaro. "Uma marca negra na história do Exército", resume um oficial. E com cem (cem!) anos de sigilo.



O general Ernesto Geisel chamava Bolsonaro de "détraqué", expressão que define gente desprezível, desequilibrada. É por causa de um "détraqué", portanto, que generais antes tão admirados correm o risco -- entre outros -- de terem seus sigilos telemáticos quebrados. Podiam passar sem essa. O Exército e o Brasil também.



(Eliane Cantanhêde é jornalista)

