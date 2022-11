Eleições encerradas, país dividido e sentimento de dúvida no que diz respeito aos ministros que junto com o presidente eleito traçarão as diretrizes do Brasil pelos próximos quatro anos.

Chega a ser redundante falar da importância do agronegócio brasileiro, especialmente com os resultados apresentados nos últimos anos, especialmente por aqueles que têm oportunidade de conviver com cidades que viveram a verdadeira experiência “antes” e “depois” do agronegócio. Contudo, o óbvio não só precisa ser dito, mas relembrado.

Relembrando os dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - Cepea-Esalq/USP, relacionados ao PIB do agronegócio brasileiro, que nos primeiros seis meses do ano faturou R$ 63 bilhões, e mesmo assim, apresentou queda de 2,48% se comparado com o mesmo período do ano passado (2021).

A conclusão para essa diminuição é simples: forte alta dos custos de insumos no setor, tanto na agropecuária como nas agroindústrias, em razão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Somado esse fator externo com a alta necessidade de recursos financeiros demandados pelo agronegócio como um todo para o seu contínuo desenvolvimento, tem-se um claro ponto de atenção relacionado ao financiamento rural.

As verbas existentes destinadas pelo governo federal para o Plano Safra são limitadas, de modo que o setor carece de crédito e investimento privado, o que, por sua vez, necessita de um ambiente seguro, transparente e com novas e modernas fontes de financiamento.

O setor rural tem se profissionalizado em todas as suas dimensões antes da porteira (suporte necessário a quem vai produzir), dentro da porteira (elementos ligados à produção propriamente dita) e depois da porteira (forma de comercialização, processamento da produção). De sorte que a competitividade brasileira, como dito, carece de atenção e recursos em todas essas frentes.

Por conseguinte, as “regras do jogo” devem ser claras, não podendo ser alteradas de maneira abrupta, inesperada, sem prévia e profunda discussão. Todos os participantes desse setor, sejam eles produtores rurais, financiadores, credores, autarquias de fiscalização do governo etc., devem ser consultados e mais, devem ter seus direitos e garantias respeitados.

As regras devem ser duradouras, propiciando a esperada e imprescindível segurança jurídica, tão demandada por esse setor, deixando-o livre para continuar exercendo o seu papel de principal motriz do Brasil.

Diogo Ferreira é advogado no setor da agroindústria e secretário-geral da Comissão de Estudos Processuais da OAB/GO