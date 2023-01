Entra ano, sai ano e a pauta que sempre se destaca em janeiro entre os que atuam no varejo é sobre o número de feriados, especialmente os prolongados. Após viver uma “seca” das folgas a mais em 2022, com apenas uma ocasião no calendário, 2023 promete ser o ano do descanso para muita gente. Ao todo serão 12 feriados nacionais - cinco deles estendidos.

Apesar da nuance positiva, o receio de que a economia do país pague um alto preço pelo elevado número de dias inativos é um problema apontado por especialistas, já que o setor de comércio e serviços, que representa 70% do PIB nacional, normalmente não atua nessas datas. Por outro lado, mesmo que o cenário não seja favorável, é possível traçar estratégias para que os danos sejam minimizados.

Feriados, sejam prolongados ou não, sempre existiram no nosso cotidiano e o comércio já trabalha com a possibilidade de fechamento ou abertura nessas datas. Em Goiás, uma conquista negociada nas Convenções Coletivas de Trabalho do varejo nos últimos anos garantiu o funcionamento do comércio em quase todos os feriados.

Empresas que ainda não se planejam estrategicamente devem se organizar tanto internamente, junto aos colaboradores, quanto externamente, com os clientes. Por meio de uma comunicação clara e objetiva, esse segundo público, especificamente, pode criar o hábito de programar as compras para os dias de funcionamento. Criar promoções ou campanhas para atrair o consumidor às vésperas dos feriados também é um ponto a ser considerado.

Na contramão da apreensão ligada aos prejuízos financeiros no varejo, o setor de turismo comemora a possibilidade de um faturamento melhor que do ano anterior. A expectativa dos empresários é que a busca por destinos considerados “domésticos” aumente expressivamente.

E uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo confirma isso. De acordo com a entidade, espera-se um crescimento de até 53% neste ano.

Mas, independentemente dos fatores negativos ou positivos dos dias de folga estendidos, é preciso evoluir. A padronização dos feriados, por exemplo, pode ser extremamente benéfica ao Brasil.

Essa já é uma realidade na nossa vizinha Argentina. Lá existe a transferência de alguns feriados que caem no meio da semana para os dias que ficam nas pontas - sexta-feira ou segunda-feira. O que faltaria para essa estratégia ser adotada em nosso país?

Desprezar as possíveis perdas econômicas deste ano em função de feriados não é cabível. No entanto, o setor de comércio e serviços atua com resiliência e criatividade, e esses são fatores que contribuirão positivamente para que 2023 seja um momento de oportunidades na manutenção e crescimento do país, mesmo com tantos feriados.

Geovar Pereira é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Goiânia e vice-presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)