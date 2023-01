Antes do segundo turno das eleições, publicamos um artigo intitulado Lições de um candidato, no qual ficou registrado assim: “A polarização Lula/PT/Esquerda X Bolsonaro/Bolsonaristas/Direita é a maior tragédia política da história brasileira, distopia extrema, o caos. E, infelizmente não tem volta. O estrago já está posto e levará muito tempo para sanear essa deturpação do discernimento da maioria dos eleitores, qualquer que seja o resultado das eleições e o ungido por essa esquizofrenia agonizante”.

As manifestações pós-eleição, em vários lugares do País, os bloqueios de estradas, acampamentos em quartéis do Exército Brasileiro, e, notadamente, a gravíssima sublevação em Brasília vieram confirmar a nossa previsão. Aliás, o que houve na capital federal ultrapassou todos os ditames de um Estado Democrático de Direito, foram ações tipificadas na Lei 14.197, ironicamente sancionada pelo próprio ex-presidente Bolsonaro, em 1º/09/2021. Além de atos golpistas aleatórios, foram perpetrados crimes contra as instituições democráticas, com emprego de violência, grave ameaça e danos ao patrimônio público, a fim de obstaculizar o pleno funcionamento dos poderes constitucionais e, o mais grave, com provável cumplicidade omissiva dolosa de diversas autoridades. Portanto, a retomada da ordem pública é imperiosa, mesmo que venha acompanhada de duras medidas de coerção.

Outrossim, sobressai uma mais nobre e mais árdua missão ao governo federal: a pacificação nacional. E, nesse quesito, as suas ações, até aqui, são decepcionantes. Há um putrefato cheiro de revanchismo no ar, próximo ao presidente, patrocinado por destacados membros dos três Poderes da República, atiçando fogo na já elevada combustão social.

Lula recebeu a nação conflagrada por extremistas partidários, em face de uma beligerante disputa eleitoral, que foi decidida, em última instância, por forças democráticas que superaram esse sectarismo obtuso, e aspiram por uma nação livre da tirania retrógrada, componente de qualquer matiz ideológica da esquerda à direita. Mas, parece que tais forças democráticas estão sendo relegadas ao baixo clero do poder. Ou não?

Ora, o maior erro de Bolsonaro foi governar com os comparsas do “cercadinho do direitismo ideológico”: “olavistas”, familiares, religiosos com visões deturpadas do verdadeiro Evangelho, aficionados em questões doutrinárias e de costumes, militares saudosistas da ditadura, subalternos “patriotas”, que não conhecem nem a história e nem o valor inexorável da liberdade. Bolsonaro preferiu governar dando azo apenas à mesquinhez subalterna dos cúmplices.

Lula, no seu terceiro mandato, sabe que terá que lidar com aves de rapina de todas as espécies, em especial, o pragmatismo fisiológico do “Centrão”; bajuladores e adesistas por conveniência; e, os insaciáveis usurpadores das tetas estatais... Mas, sobretudo, não pode se entregar agora ao fogo dos “esquerdistas ideológicos”, sob pena de ser enredado pelas mesmas labaredas dos alienados incendiários.

(Edemundo Dias de Oliveira Filho é pastor evangélico, advogado)