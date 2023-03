Essa noite tive um sonho curioso, sonhei que estava na Universidade de Coimbra e que os cátedras que lá me recebiam me anunciaram como representante do lirismo. Na hora fiquei meio surpresa, o que eles gostariam de dizer c a expressão representante do lirismo? Na cena do sonho pergunto, e eles me explicam que, se tratava de uma…