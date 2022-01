Jornalista e advogado, autor, professor emérito da UFG

Motoristas andam na contramão para evitar a tranqueira. Quem faz o trajeto da Rua da Divisa – Jaó e Santa Genoveva - está acostumado a sair com muita antecedência porque a via é de uma pista só, congestionada, esburacada e íngreme. A fila de carros no trânsito parado é um cenário comum naquela que liga a BR-153 à região norte da capital, à BR-060, a dezenas de instituições como colégios (8), clubes e até universidades.

Motos procuram escapar das barricadas andando ao lado ou ultrapassando os outros veículos. O itinerário que deveria durar 20 minutos, no horário de pico, o tempo dobra em função do congestionamento. O problema maior é a imprudência de motoristas impacientes, a stupidity de autoridades e a política renitente e teimosa da não duplicação daquela via estreita.

Sempre os desastres e as mortes não poucas. Vários acidentes. Caminhões carregados na subida esborracham na via, porque não tem acostamento. Tudo paralisa. Quem vem atrás ou bate em acidente ou volta. Quem vem dos condomínios da zona norte para os colégios do Jaó, demora muito e perigosamente neste trecho. E está piorando.

Duplicação não sai do papel, porque inventaram que os moradores do Setor Jaó são contra a duplicação. Nunca foi feita uma pesquisa neste sentido. Ainda que o tivesse o social prevalece sobre o individual. A obra de duplicação da via nunca inicia e os acidentes vão se acumulando.

No governo de Iris Rezende, selecionou-se a duplicação da Rua da Divisa, garantindo verba para a obra. O Tribunal de Contas do Estado pressiona pela obra porque está sitiado. É a sua única saída frontal. Um condomínio de moradores, os colégios, o clube, moradores e outras instituições estão violentamente prejudicados pela ardilosa defesa do meio ambiente, o Córrego Jaó. É lógico que no local será construída uma obra civil para ultrapassá-lo, como pontes, bueiros e aduelas de concreto ou de aço. Como sobre todos os cursos de água se fazem.

Na discussão do Plano Diretor, surgiu um vereador que propôs emenda de que a largura daquela via não poderia ultrapassar 7 metros (?) quando tem largo espaço ocioso para a duplicação... Pior, pediu que o corredor marginal leste deveria ser bloqueado na BR-153, ilhando os bairros do outro lado da rodovia e até o CT do Vila Nova (vide O POPULAR 5/1/22).

Abuse of patience!