Segundo o dicionário, “acordo” é um substantivo masculino que possui ação de acordar, entrar em concordância, ou seja, em que há harmonia de pensamentos. Neste contexto, os dois primeiros anos da gestão do prefeito Rogério Cruz (2020– 2022), se baseou em um acordo entre o Executivo e o Legislativo.

Esse acordo estabeleceu dois objetivos: primeiro, dar sustentação ao Executivo e suas ações por meio da governabilidade, visto o falecimento do ex-prefeito Maguito Vilela e a posterior ruptura entre os grupos políticos do MDB e do atual prefeito. Em uma segunda base, abrir espaço para o Legislativo no Executivo com foco nas eleições estaduais de 2022 e municipais de 2024.

Pois, bem! Passados dois anos, ambos os lados cumpriram o acordo, o Executivo teve estabilidade, governabilidade e conseguiu aprovar projetos de lei de interesse do Paço Municipal, e o Legislativo conseguiu utilizar a máquina municipal para lograr êxito na eleição estadual, sendo alguns eleitos, outros não, entretanto, ampliaram sua capilaridade eleitoral no âmbito estadual.

Podemos compreender, conforme Bresser (1998), que a governabilidade entre Executivo, Legislativo e a sociedade civil, depende: a) adequação das instituições políticas capazes de intermediar interesse dentro do Estado e na sociedade civil; b) existência de mecanismos de responsabilização (accountability) dos políticos e burocratas perante a sociedade; c) capacidade de a sociedade limitar as demandas e do governo em atender as demandas.

Ou seja, a baixa efetividade dos projetos de legado e estruturantes da gestão municipal, nesses primeiros dois anos, está atrelada à falha da agenda política e seus desafios de governabilidade junto ao secretariado municipal. O que pode ser constatada com o recente lançamento do Programa Goiânia Adiante, que irá investir R$ 1,7 bilhão nos próximos anos.

Assim, os próximos dois anos serão fundamentais para a construção do legado e a sobrevivência política do gestor municipal. E para que isso ocorra, ele precisa remanejar seus secretários, secretários-executivos e diretores estritamente políticos, em especial naquelas pastas que possuem capilaridade de ação no município, como meio ambiente, planejamento, infraestrutura e educação.

Essas trocas no primeiro e segundo escalão devem privilegiar especialistas, que podem ser servidores efetivos ou não, mas que compreendam a “interface” entre a política e a técnica. Pois, o legado e sua mobilização política só serão construídos e executados por profissionais técnicos competentes, que formularão uma agenda política, com objetivos claros, exequíveis e que possibilitem a tomada de decisão para a implementação do legado da gestão do prefeito Rogério Cruz (2020 – 2024).



(Gabriel Tenaglia Carneiro é especialista em Políticas Públicas, doutor em Ciências Ambientais, é professor universitário)