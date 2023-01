O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) recebeu do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) o Selo Diamante no Prêmio CNJ de Qualidade 2022, a máxima premiação. Isso mostra que a Justiça goiana está no topo nacional no eixo Dados e Tecnologia, que compreende os quesitos de acompanhamento das políticas judiciárias, eficiência, gestão e organização de dados. Louvor aos magistrados e demais servidores e prestadores de serviços do Judiciário goiano, por essa conquista inédita. Do Selo Prata, ascendemos direto ao Selo Diamante. Evolução.

O TJGO garantiu ainda, conforme divulgado em novembro do ano passado, o primeiro lugar em transparência e o segundo em governança, dentre todos os 27 tribunais de Justiça do país. Além de ser também o segundo melhor em produtividade, considerando os tribunais de médio porte. Destaque.

Mas para se chegar a esse Diamante, foi necessário muito carvão para se conseguir energia suficiente. Esse crescimento se deu justamente no ápice do conjunto de esforços do Poder Judiciário goiano no intuito de concluir o processo de modernização e adesão por inteiro à era tecnológica e digital, para que pudéssemos avançar ainda mais em produtividade, eficiência, celeridade e aprimoramento da prestação jurisdicional aos cidadãos. Eficácia.

Dentre as novidades implantadas, destaco o formato de trabalho híbrido — presencial e virtual — que, pela falta de informações sobre suas vantagens para todas as partes, ainda enfrenta resistência e preconceito para se tornar definitivo. A modalidade se mostrou mais do que capaz de promover e acompanhar esse e outros avanços históricos do nosso Tribunal. Modernidade.

Os resultados demonstrados durante o período em que se trabalhou nesse modelo foram mais produtividade, redução de despesa orçamentária, maior poder de investimentos em tecnologia, e — pode-se dizer, a mais importante — a possibilidade de o juiz atender simultaneamente diversas comarcas. Um convite para o debate de continuidade dessa moderna, prática e, principalmente, ágil forma de trabalho. Vantagens.

É importante ressaltar ainda que a conquista pelo TJGO do Selo Diamante, fruto do esforço contínuo do Judiciário em se tornar cada dia mais eficiente e produtivo, se deveu principalmente à dedicação dos magistrados, que são os agentes finalizadores do trabalho produzido pelas equipes que formam o sistema de Justiça. Orgulho.

Todo esse esforço, comprometimento e dedicação foram ofertados à sociedade goiana em meio a um contexto de desvalorização imposta à carreira, seja por negação de seus direitos ou por ataques à honra e ao exercício de suas funções.

Em tempo, fomos do carvão ao diamante, ambos compostos apenas pelo carbono, mas com valores diferentes. Temos agora maior dureza, devido à alta pressão a que fomos submetidos, além de total transparência. Resistiremos e avançaremos.

Patrícia Carrijo é presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego) e vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)