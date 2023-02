Jovair Arantes, ex-deputado federal por seis mandatos, é secretário de Governo de Goiânia



O Congresso Nacional dá início aos trabalhos nesta semana, após as eleições que definiram as mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado. O nível mais alto do Poder Legislativo do país determinou os membros do colegiado que vão dirigir a atuação das Casas, definir as propostas que serão apreciadas, gerir a fiscalização ao Executivo e dar ritmo ao rito legislativo.

Na Câmara dos Deputados, um recorde histórico: o presidente eleito Arthur Lira obteve 464 votos do total de 509. É a maior votação dos últimos 50 anos, superando figuras como Ibsein Pinheiro e João Paulo Cunha, que fizeram história ao conquistar 434 votos, em disputas com candidaturas únicas.

E maior ainda que o número de votos é a coalizão construída em torno de seu nome, com um bloco composto por mais de 20 legendas partidárias e alianças que vão do PL ao PT mesmo em meio à cisão que assola o país. É o resultado de uma articulação bem feita, que soube agregar diferentes projetos políticos e conduzir de forma magistral os anseios de cada deputado rumo à convergência. Lira prova sua habilidade, competência e a força de seu capital político.

A unidade que consolidou a vitória do deputado dá tranquilidade ao trabalho da Câmara e à relação com o governo Lula, que não se arriscou a enfrentá-lo e acabar com um adversário no comando da Casa, majoritariamente composta por membros da oposição. E após o rápido reconhecimento da vitória do presidente, a condução da PEC que deu liberdade no Orçamento ao governo federal e a condenação dos atos de 08 de janeiro, o discurso de Lira depois da eleição é mais um gesto contundente na direção de uma aproximação com o Executivo.

No Senado, a eleição mais acirrada deixa rancores nos grupos que disputaram a presidência, afastando o clima de conciliação. A eleição do senador Rodrigo Pacheco, que venceu o pleito com 49 votos enquanto o opositor Rogério Marinho teve o apoio de 32 parlamentares, colocou no xadrez dos bastidores importantes nomes do cenário político dos dois lados do espectro.

Do comando da Casa à menor das comissões, a disputa é contumaz. Será mais difícil a princípio construir consensos e avançar em meio à divergência, mas o tempo é eficaz em acalmar os ânimos, aparar as arestas e trazer o amadurecimento necessário para o bom andamento dos trabalhos.

Passadas as eleições das mesas diretivas, é importante lembrar que as instituições brasileiras não são de oposição ou situação. O Senado e a Câmara formam um poder independente, imperioso na condução do país e cujo trabalho precisa ter foco na governabilidade, no atendimento às demandas da população, na pacificação.

Cada congressista tem um papel fundamental na entrega à sociedade dos resultados que ela espera: maior transparência no processo eleitoral, reforma tributária, administrativa e política, criação de um ambiente de crescimento econômico sustentado e superação de desigualdades históricas.

A nova legislatura tem a missão de pautar a construção de soluções para que o país possa avançar na direção da justiça social, do desenvolvimento e da oferta de qualidade de vida para todos.

