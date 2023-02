A situação da saúde pública em Goiânia é calamitosa. Recentemente a TV Anhanguera denunciou a péssima estrutura do Centro de Referência em Diagnóstico Terapêutico (CRDT), mas temos visto com nossos próprios olhos as péssimas condições das Unidades Básicas de Saúde (UBS), dos Centros de Atenção Integrada à Saúde (Cais) e dos…