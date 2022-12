Se tem algo que admiro é uma boa bordadeira, aquela que faz sua peça de arte sem esconder os arremates no avesso. Quando olhamos a obra, temos dificuldade de saber qual o lado direito de tão parecidos os lados e bem feito o resultado.

Imagina se nosso avesso fosse assim?

Se construíssemos nossa vida como essas talentosas artesãs que não escondem no avesso os pontos e as linhas soltas, fazendo uma bela obra de arte de ambos os lados?

Há pessoas belas por dentro e por fora, são essas as artesãs a que me refiro. Não se preocupam apenas com a aparência, com aquilo que os outros veem, cuidam também dos arremates internos sem deixar soltas as linhas e mal feitos os pontos.

As bordadeiras possuem algo mais que admiro. Elas têm um projeto em mãos, mas não se apegam demais a ele. Ao longo do trabalho colocam mais uma cor aqui, um detalhe ali e ainda desenvolveram a sensibilidade de dar por encerrada a obra de arte para iniciar outra.

Nesse sentido, podemos aprender muito com elas. Quantas vidas podemos ter dentro da nossa existência? Não falo apenas da vida relacionada à faixa etária, que já são muitas, a exemplo da vida da infância, da adolescência, do jovem adulto, da pessoa madura ou idosa. Falo da nossa capacidade de nutrir nossa criança curiosa, nos reinventando a cada nova fase, como a bordadeira que finaliza uma obra de arte para começar outra.

Quantas profissões podemos ter ao longo da vida? Quantos empreendimentos, sonhos, relacionamentos, casamentos, amizades, jantares, viagens, lares, etc?

A capacidade de tratar cada fase da nossa vida como uma obra de arte, dando pontos, arrematando linhas, observando com cuidado ambos os lados (direito e avesso), vai nos confirmando a potência de nos reinventarmos de acordo com nosso real desejo. Esse que sustenta nossa saúde física e mental.

Como bons artesãos da nossa própria vida, cultivemos o belo por dentro e por fora, construindo estruturas que nos sustentarão em qualquer fase ou adversidade. E desenvolvamos também a liberdade de nos dedicarmos a novos projetos, novas obras de arte que deixarão o rastro da alegria e da nossa assinatura no mundo.



(Melina Lobo é conselheira de administração e advogada)