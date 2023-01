Era finalzinho da década de 1970. Uma menina com seus 12 a 13 anos, apaixonada por futebol, recebe a notícia, pela revista Placar ou pelo Jornal dos Sports, que o jogador de futebol Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama, estava negociando com o time espanhol Barcelona sua ida para o exterior.

Entre indignada e triste, ela não perde tempo: escreve uma carta ao jogador, pedindo que não faça aquilo, que não vá embora do Brasil. Envia a carta e sente ter feito o seu melhor naquele momento.

Essa história antiga não seria nada estranha caso dois fatores não estivessem presentes – o primeiro é que essa menina não gostava de escrever cartas (e quando escrevia, dificilmente as enviava, pela dificuldade de ir aos Correios) e, segundo e mais importante, porque ela era uma flamenguista apaixonada - “Ziquista”, como gostava de dizer. Afinal, foi vendo Zico jogar no Flamengo que ela tinha se enganchado para sempre no gosto pelos campeonatos carioca e brasileiro.

Seria aquele ato uma traição ao time que tanto amava?

Posso dizer com tranquilidade que não. Fato é que ídolos de grande valor têm esse poder – de fazer com que os torcedores, fãs, seguidores, se interessem não apenas por eles, mas pela beleza do jogo, que é estimulante e vivo. Essa menina, que de fato era eu, se encantava pelo futebol em si, pela disputa que às vezes é ganha e às vezes é perdida, mas que movimenta pelo espírito do fair play. Essa expressão de origem inglesa foi difundida pelo francês Pierre de Frédy, o Barão de Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos, e diz do grande valor da ética desportiva, da amizade e do respeito mútuo.

Não sei se Roberto Dinamite chegou a ler a minha carta. E eu não me lembrava mais dela, até que soube de sua morte no dia 8 de janeiro. Assistindo a seu velório pela TV, pensei em como é importante essa dança de saber ter e não ter na vida.

Geralmente só queremos ter. Percebo hoje que aprendi muito cedo a beleza de ceder, pois a “limitação da possibilidade de uma fruição eleva o valor dessa fruição”, diz o psicanalista Sigmund Freud. Ou seja: ter e não ter, ser e não ser, poder e não poder tornam o momento de usufruir ainda melhor.

Não choremos pelo perdido, nos alegremos pelo cedido. Porque o gosto fica muito mais intenso quando ficamos alguns dias sem comer o doce, o suco, o prato que mais apreciamos. Isso vale também para as relações, os laços que fazemos na vida, com a família, os amigos e outros amores.

É na dança do ir e vir que ganhamos todos.

(Valéria Belém é psicanalista e escritora)