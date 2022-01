Presidente do Grupo Mega Moda

Goiás tem uma base sólida de confecções, com mais de 10 mil empresas, oferecendo qualidade, variedade e preço muito acessível. Com a posição geográfica privilegiada do estado e o crescimento da Região da 44, em 2010, resolvemos investir em um shopping especializado em moda por atacado. Inauguramos nosso primeiro empreendimento em 2011 e continuamos crescendo no mesmo ritmo do polo de moda, que já faz parte do top 3 do país.

Fizemos muitos investimentos ao longo dos anos - lançamos dois shoppings, um hotel, um espaço de coworking de moda, realizamos grandes eventos - e, nesses dez anos,criamos espaço para 1.800 empreendedores abrirem suas marcas, vendendo para o Brasil e exterior. Aliás, aproveitamos a vinda de tantos clientes para oferecer também hospedagem, facilitando o momento de compra e maximizando a experiência do cliente, e também em estacionamento para carros e ônibus.

Estávamos em ritmo acelerado, mas fomos freados pela pandemia no ano de 2020, um ano difícil para o mundo e para nós. Estamos nos reinventando graças ao trabalho da equipe junto aos lojistas e voltamos a crescer em um formato bem diferente, com mais conexão entre shopping-loja, loja-cliente e em tecnologia já que estamos desenvolvendo o primeiro site com várias marcas do Centro-Oeste.

Com experiência de muitos anos nesse mercado, posso dizer que o varejo é disparado o mais dinâmico das frentes de negócios. O lojista abre as portas todos os dias e precisa conquistar os clientes também todos os dias. É uma fonte de aprendizado constante, ainda mais em um país complexo, incerto, difícil e volátil. Por isso, esse movimento tem sido tão fundamental.

A partir desse compromisso com o mercado podemos afirmar, sim, que superamos todas as crises econômicas do Brasil, estamos vencendo a pandemia com a retomada das empresas, e agora começamos a colher novos frutos para construir aqui o melhor lugar de compra do Brasil.

Para isso, nós, empreendedores, também precisamos contar com o apoio dos órgãos governamentais para promover o turismo de compra e a Região da 44, tornando não só Goiânia, mas Goiás referência em moda. Porque não queremos ser o maior, queremos ser o melhor lugar de compra do país.