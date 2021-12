Opinião Prêmio Iris Rezende Machado

O nome de Iris Rezende Machado está eternizado e sempre será lembrado pelos goianos, com a sua marca inconfundível, com seu perfil realizador, com sua vocação política desde os primeiros anos, quando deixou sua pequenina Cristianópolis, para ingressar no movimento estudantil e, a partir daí, se tornar o maior líder do estado com sucessivas vitórias. Foi verea...