Opinião Procurador do Estado é investimento

Juliana Diniz Prudente Procuradora-Geral do Estado A Procuradoria Geral do Estado de Goiás é o maior escritório de advocacia do Estado e exerce, como instituição permanente, função essencial à Justiça. Seja conduzindo processos administrativos, seja representando judicialmente o Estado, blindamos o dinheiro público, viabilizando, assim, as políticas públicas...