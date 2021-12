Opinião Responsabilidade com a saúde

Cristiane Schmidt Secretária da Economia do Estado de Goiás O governador Ronaldo Caiado quita dívidas de governos passados como se fossem suas. É o que se espera de um gestor republicano. Infelizmente, nem todos são assim. De fato, quando falta responsabilidade fiscal, não se tem compromisso nem com a população, nem com o servidor público, nem co...