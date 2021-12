Opinião Sonho de todos

Leonardo Lobo Presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo) Hoje, a principal demanda dos usuários do Ipasgo é o atendimento de qualidade e próximo de casa. Para garantir a melhor assistência aos 600 mil beneficiários do Instituto, nós estamos adotando medidas capazes de suprir essas necessidades, principalmente, com a des...