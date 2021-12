Opinião Sonho frustrado

Bia de Lima Presidenta do Sintego e membro do Conselho Deliberativo do Ipasgo (CDI) Como membro do Conselho Deliberativo do Ipasgo (CDI), posso afirmar que não autorizamos a venda do Hospital do Servidor Público, conforme diz o projeto de lei aprovado na Assembleia. Há, inclusive, uma ação na Justiça (nº 5666534-06.2020.8.09.0051) contestando o governo...