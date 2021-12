Opinião Vacina no braço de todos

Marcelo Baiocchi Carneiro Presidente do Sistema Fecomércio Sesc-Senac Goiás O surgimento da variante ômicron do novo coronavírus deixou novamente o mundo em alerta para a possibilidade de uma nova onda de infecções de Covid-19. O temor afetou as previsões de retomada do crescimento econômico sustentado e mobilizou governos, autoridades de saúde, cientistas e...