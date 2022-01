A economista e sócia da consultoria americana Oliver Wyman no Brasil Ana Carla Abrão não está otimista com 2022. Fixando a mirada em Goias, ela observa que a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) é apenas o primeiro passo e pressões de um ano eleitoral podem impactar negativamente o alívio no caixa do Estado.

Ana Carla é a convidada de Cileide Alves para o Chega Pra Cá, programa do jornal O POPULAR, que hoje ganha uma versão em podcast. O programa é uma conversa com pessoas relevantes da sociedade sobre temas pulsantes do dia a dia. É um convite a sentar e refletir sobre agendas em comum, aprofundando aquilo que normalmente se perde em meio ao nervosismo do noticiário.