Neste Chega Pra Cá especial pelo Dia Internacional da Mulher, a diretora do Instituto Rede Mulher Empreendedora, Célia Kano, discorre sobre o universo do empreendorismo feminino. Na reflexão, surgem duas premissas.

Na primeira, a mulher não deve se restringir aos espaços de cuidado, avançando também para mercados hoje dominados pelo viés masculino. Por fim, num ambiente onde a violência contra a mulher ainda se alastra, a geração de renda através de novos negócios é uma forma de libertar a mulher de um ciclo de dependência econômica e emocional.

Não deixe de ouvir essa conversa de Cileide Alves com Célia Kano, no 16º episódio do Chega Pra cá.

Curte o nosso podcast? Assine O POPULAR e ajude a mantê-lo no ar.