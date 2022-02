Às vésperas de celebrar 52 anos, a sul-mato-grossense Simone Nassar Tebet é uma mulher de pioneirismos. Primeira líder da Bancada Feminina no Senado, primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Casa (entre 2019 e 2020), primeira mulher a liderar a bancada do MDB no Senado (em 2018) e a primeira mulher a concorrer à presidência do Congresso Nacional, na eleição de 2021, a senadora do MDB é atualmente a única mulher pré-candidata a presidente da República.

No Chega Pra Cá desse semana, Tebet conversou com Cileide Alves sobre a importância de consolidação do centro para pacificar o Páis. "Tenho orgulho das Forças Armadas, mas misturar os papeís das instituições abala a democracia", disse, sobre a tentativa de uso político dos militares por parte do presidente Jair Bolsonaro.

